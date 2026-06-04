Caltanissetta

L’inchiesta sul Cefpas, Regione nomina commissario straordinario

La Regione commissaria il Cefpas dopo lo scandalo corruzione e nomina il dirigente regionale Gianluigi Amico, commissario straordinario

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Gianluigi Amico, dirigente della Regione Siciliana e attuale segretario della giunta regionale, è stato nominato commissario straordinario del Cefpas, il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario con sede a Caltanissetta, al centro di un’inchiesta su presunti casi di corruzione in cambio di favori e assunzioni . La nomina è stata approvata nel corso della seduta odierna dell’organo di governo. Amico resterà in carica fino alla ricostituzione degli organi di amministrazione dell’ente

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