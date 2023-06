Tentata violenza sessuale in centro a Caltanissetta: identificato l’aggressore

Aggredita da uno straniero che avrebbe tentato di violentarla per strada: è accaduto ieri sera a Caltanissetta, a pochi passi da piazza Garibaldi, ai danni di una donna di circa 50 anni.

A dare l’allarme e un primo soccorso altre due donne e in pochi minuti sul posto è intervenuta una volante della polizia. In stato di choc la vittima è stata poi trasportata in ospedale per accertamenti.

Il presunto aggressore è già stato identificato e portato in Questura; a quanto si apprende sarebbe ospite del Cara di Pian del Lago. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti, sui quali la Procura nissena ha aperto un’inchiesta.