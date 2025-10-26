Cammarata

Coniugi donano loculo per garantire sepoltura a giovane migrante a Cammarata

Due coniugi di San Giovanni Gemini hanno deciso di donare un loculo di loro proprietà, nel cimitero di Cammarata, per garantire la sepoltura di un giovane migrante

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Due coniugi di San Giovanni Gemini hanno deciso di donare un loculo di loro proprietà, nel cimitero di Cammarata, per garantire la sepoltura di un giovane migrante morto nei giorni scorsi per aver inalato idrocarburi mentre, a bordo di un barcone, provava a raggiungere la costa di Lampedusa.

Nel cimitero si è svolta una piccola cerimonia prima del seppellimento della bara alla presenza dei sindaci dei due comuni, Dino Zimbardo di San Giovanni Gemini e Giuseppe Mangiapane di Cammarata, che hanno sottolineato il gesto di solidarietà della coppia. “Un episodio – hanno detto – che testimonia umanità, generosità”.

