Canicattì, fuga di gas in abitazione: provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco

Paura per una fuga di gas questa mattina in Corso Umberto a Canicattì. Alcuni passanti e commercianti della zona, hanno avvertito una forte puzza di gas e hanno chiamato i Vigili del Fuoco. Sul posto oltre i pompieri anche gli agenti della polizia municipale con il sindaco Vincenzo Corbo e i tecnici del gas, che hanno controllato la zona e hanno scoperto che il gas fuoriusciva da un tubo all’interno di un’abitazione abitata da una famiglia di nazionalità romena; fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone, solo tanta paura.