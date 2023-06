Canicattì, giovane di 24 anni ferito con 2 colpi di pistola

Stamani a Canicattì, ore 13:30 circa, un giovane di 24 anni, pregiudicato, mentre si trovava presso un autolavaggio in via Capitano Ippolito, veniva affrontato da un individuo travisato, che gli esplodeva contro alcuni colpi di pistola che lo attingevano agli arti inferiori. Trasportato all’ospedale di Canicattì, non versa in pericolo di vita.

Il giovane è stato preso di mira dal killer apparentemente solitario mentre, insieme ad un familiare stava facendo la fila, con la propria vettura, ed aspettava il suo turno per lavare la sua auto. D’improvviso è comparsa una vettura di colore scuro con a bordo l’autista e lo sparatore che ha esploso a ripetizione numerosi colpi di pistola due dei quali lo hanno raggiunto agli arti inferiori. Poi la fuga del malviventi che hanno fatto perdere le proprie tracce.

Sconosciute, al momento, le ragioni dell’attentato. Del fatto i stanno occupando i carabinieri di Canicattì e quelli del Reparto operativo di Agrigento coordinati dal procuratore capo, Salvatore Vella. Le ricerche dei due sono in corso in tutta la città di Canicattì, ma non soltanto, anche ad opera della polizia.