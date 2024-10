Canicattì, ruba borsello ad un uomo e fugge: caccia al ladro

A Canicattì un uomo, mentre si trovava in via G. Marconi, è stato avvicinato da un extracomunitario che gli ha strappato il borsello, all’interno del quale c’erano effetti personali e soldi in contanti. La vittima, nell’invano tentativo di opporre resistenza, è stato strattonato e trascinato a terra. Il ladro è fuggito e l’uomo è stato accompagnato all’ospedale Barone Lombardo per le cure necessarie. Al via le indagini da parte dei Carabinieri della locale compagnia.