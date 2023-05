Canicattì, sborsa oltre 5 mila euro per un furgone ma era una truffa 

Trova su un noto sito internet l’annuncio di un furgone in vendita e sborsa 5.500 euro per l’acquisto ma si accorge poco dopo di essere stato truffato. Protagonista della spiacevole vicenda è un quarantaquattrenne di Canicattì che, una volta accortosi del raggiro, non ha potuto fare altro che denunciare l’accaduto agli agenti del locale commissariato.

L’uomo ha fornito ai poliziotti tutti i contatti utili: numeri di telefono, fotografie e l’annuncio. La vittima della truffa ha raccontato di aver notato un annuncio interessante per l’acquisto di un furgone così ha deciso di contattare il venditore.

Dopo aver trovato l’accordo ha effettuato un primo bonifico di 500 euro come caparra e, dopo la firma di fantomatici documenti, ha versato altri 5 mila euro. Il venditore da quel momento in poi è sparito e del veicolo, ovviamente, nessuna traccia. Al via le indagini per risalire al responsabile.