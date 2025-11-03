Banda specializzata in rapine a imprenditori, 5 arresti

Carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato cinque persone per rapina aggravata in concorso e porto illegale di armi in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del capoluogo etneo.

La Procura, che ha coordinato le indagini di militari dell’Arma dalla sezione di Polizia giudiziaria e del nucleo Investigativo, ritiene di avere “ricostruito l’operatività di un gruppo criminale che si sarebbe riunito con lo scopo di commettere rapine ai danni di imprenditori”.

Nell’esecuzione dell’ordinanza sono stati impegnati oltre 70 carabinieri del comando provinciale di Catania, con il supporto dei reparti specializzati dell’Arma, in particolare dello squadrone eliportato “Cacciatori Sicilia”, del 12/simo nucleo Elicotteri di Fontanarossa e del nucleo Cinofili di Nicolosi