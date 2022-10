Canadair precipitato sull’Etna. Domani le ricerche dei piloti

Passano le ore ma ancora non sono stati ancora trovati i due piloti a bordo del Canadair precipitato alle pendici dell’Etna mentre stava spegnendo l’incendio sul monte Calcinera. Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania viene spiegato come non si possa “confermare ufficialmente il decesso fintanto che non vengono rinvenuti i corpi” dei due piloti che al momento, dunque, sono ancora dispersi. Sul mancato ritrovamento di entrambi è arrivata pure la conferma del Corpo Forestale della Regione Sicilia. Da Palermo, domani, partiranno anche le squadre di soccorso dei vigili del fuoco con i droni per le ricerche.

Intanto arriva il cordoglio del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani: “Esprimo profondo cordoglio per la morte dei due piloti impegnati insieme ai nostri uomini e donne del Corpo forestale della Regione e della Protezione civile in attività di prevenzione e spegnimento incendi sull’Etna. Sono vicino alle famiglie e ai colleghi di lavoro colpiti da questa tragedia”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in seguito al terribile incidente che ha distrutto un Canadair in territorio di Linguaglossa, nel Catanese.

Anche il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti insieme all’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone e a tutta la Giunta esprimono profondo cordoglio per la tragedia avvenuta oggi in provincia di Catania dove sono morti due piloti di un canadair dei Vigili del Fuoco precipitato durante le operazioni di spegnimento di un incendio sull’Etna. “Abbiamo appreso con dolore la notizia dell’incidente accaduto oggi in Sicilia – ha detto il presidente Toti – Questa tragedia è un’ulteriore testimonianza dell’abnegazione con cui i Vigili del Fuoco e i volontari lavorano ogni giorno per affrontare le emergenze e le calamità, tutelando tutti i cittadini. A loro va una volta di più la nostra riconoscenza, stringendoci alle famiglie dei piloti ancora dispersi”

Babcock Italia, che gestisce una flotta di oltre 75 velivoli antincendio, inclusi elicotteri e aerei (leggeri, medi e pesanti) oltre a gestire i 19 velivoli anfibi antincendio del Governo Italiano, “conferma purtroppo che oggi è avvenuto un incidente che ha coinvolto un aereo Canadair durante una missione antincendio a Linguaglossa, nel catanese”. Babcock “sta assistendo le autorità locali nelle operazioni di soccorso e la nostra prima priorità è fornire supporto alle persone coinvolte nell’incidente e alle loro famiglie” e comunica che “sulle cause dell’incidente sarà effettuata un’indagine approfondita”

Messaggi di cordoglio anche dal Governo, tra i primi quello dell’ex governatore dell’isola Nello Musumeci oggi Ministro per il Sud che ha dichiarato: “Apprendiamo sgomenti la notizia dell’incidente avvenuto oggi sull’Etna, in territorio di Linguaglossa, dove un Canadair impegnato in un’operazione antincendio è precipitato, schiantandosi contro le rocce”. Lo afferma il ministro del Sud e del mare, Nello Musumeci. “Siamo vicini alle famiglie dei due piloti rimasti vittime di questa immane sciagura – aggiunge l’ex Governatore dell’Isola- due valorosi servitori dello Stato, che hanno perso la vita per proteggere la nostra incolumità”

Cordoglio anche dal Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini: “Apprendo con profonda commozione la tragica notizia dell’incidente aereo avvenuto alle pendici dell’Etna in Sicilia, che ha visto coinvolto un canadair durante un’operazione anti-incendio. Mi stringo alle famiglie dei piloti ancora dispersi ed esprimo la mia vicinanza al Capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, che sta coordinando le operazioni di soccorso, e al Presidente della Regione siciliana Renato Schifani in questi momenti di angoscia” . Così il Ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini.

