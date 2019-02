Corruzione in maxi appalto sanità: arrestati due manager, sei misure cautelari

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Catania ha eseguito sei misure cautelari nell’ambito di una maxi inchiesta su appalti nella sanità pubblica. Due indagati sono agli arresti domiciliari mentre gli altri quattro sono stati raggiunti da provvedimenti interdittivi.

Tutti devono rispondere, a vario titolo, dei reati di turbata libertà degli incanti, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, istigazione alla corruzione, concussione e riciclaggio.

Tra i provvedimenti emessi dal Gip del Tribunale di Catania c’è anche l’arresto del direttore di un’Unità operativa Complessa di un ospedale catanese. Con contestuale provvedimento i lGip ha già fissato gli interrogatori nei confronti di 3 ulteriori dirigenti medici all’esito del quale valuterà ulteriori provvedimenti come la sospensione dell’esercizio di pubblico servizio.

L’appalto oggetto dell’indagine è la gara del 17 luglio 2018 bandita dal Policlinico Universitario Vittorio Emanuele di Catania avente per oggetto “l’approvvigionamento triennale, con rinnovo semestrale, di dispositivi medici per urologia concorrenti alle aziende sanitarie, ospedaliere e universitarie del Bacino della Sicilia Orientale, suddivisa in 209 lotti per complessivi 55.430.178 euro.

I particolari saranno illustrati dal procuratore capo Carmelo Zuccaro in una conferenza stampa che inizierà alle 10:30.