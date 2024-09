Tragedia nel catanese, 15enne muore in incidente stradale: altri tre feriti

Un ragazzo di 15 anni Claudio Gianninò, è morto e altri tre sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto all’alba di stamane nel Catanese sulla Ss 288, tra il bivio di Iannarello e il territorio del Comune di Ramacca. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Paternò che ha prestato soccorso ai quattro, rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo della loro auto, uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento. Claudio Gianninò è morto sul colpo mentre gli altri tre sono stati trasportati d’urgenza, con le ambulanze del 118, negli ospedali Cannizzaro, San Marco e Garibaldi di Catania. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dei comandi di Palagonia e Ramacca per gli accertamenti di rito e per accertare le cause dell’incidente.

“Oggi è una giornata di immenso dolore per la nostra comunità. Nelle prime ore del mattino, abbiamo appreso con sgomento della tragica scomparsa del giovane Claudio, coinvolto in un incidente stradale sulla SS288. Claudio, che non aveva ancora raggiunto la maggiore età, ha perso la vita, lasciando un vuoto incolmabile nei nostri cuori. Vogliamo inoltre rivolgere i nostri pensieri e il nostro sostegno agli altri ragazzi coinvolti nell’incidente, che sono attualmente ricoverati in ospedale. Preghiamo per la loro pronta guarigione e restiamo vicini alle loro famiglie in questa difficile prova”.

Lo scrive su Facebook il sindaco di Ramacca Nunzio Vitale, esprimendo il cordoglio dell’amministrazione comunale per l’incidente costato la vita a un ragazzo di 15 anni e che ha causato il ferimento di altri tre giovani. “In momenti così tragici aggiunge -, dobbiamo essere uniti come comunità. Oggi il cuore di Ramacca è ferito profondamente, ma dal dolore nasce la forza per sostenere chi è stato colpito da questa tragedia. Claudio non sarà mai dimenticato. Il suo sorriso e la sua giovane vita resteranno per sempre impressi nei nostri cuori e nelle nostre menti”