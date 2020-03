Campobello, controlli Coronavirus: due sanzionati

Controlli a tappeto dei carabinieri in tutta la provincia per far rispettare il nuovo decreto legge nr. 19 del 25 marzo 2020 in tema di Coronavirus.

Stamani, come accade ormai da settimane, a Campobello di Licata un apposito servizio ha consentito di effettuare un controllo capillare delle autocertificazioni di quanti sono stati trovati in strada, sia a piedi che in auto.

Trenta sono state le verifiche due delle quali hanno dato origine a specifica contestazione con multa di 533,33 euro per esseri usciti di casa senza giustificato motivo a bordo di veicolo.