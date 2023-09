Migranti: incendio nella stiva del traghetto da Lampedusa

Un incendio è divampato nella stiva del traghetto Cossyra in viaggio da Lampedusa verso Porto Empedocle. Le squadre antincendio in questo momento impegnate per domare il rogo. A bordo della nave ci sono 83 migranti che erano stati trasferiti dall’hotspot di Lampedusa, una squadra carabinieri del reggimento Puglia e personale della Croce Rossa. Al momento non si segnalano feriti. L’incendio, sviluppatosi nella sala macchine del traghetto Cossyra che collega Lampedusa con Porto Empedocle, sarebbe stato circoscritto. Sono entrati in funzione i sistemi di sicurezza Co2 che hanno funzionato perfettamente. La situazione, secondo le prime informazioni via radio, sarebbe sotto controllo e non vengono segnalati feriti. In via precauzionale tuttavia due motovedette della capitaneria di porto, la Diciotti e la Sar-2, stanno intervenendo per verificare le condizioni del traghetto, che si trova a circa cinque miglia dall’isola di Lampedusa, ed eventualmente procedere ad evacuazione.