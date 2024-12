Pensionato aggredito in strada: indagano i carabinieri

Indagini dei carabinieri di Menfi per fare luce sull’aggressione ai danni di un anziano avvenuta in via Risorgimento. L’uomo era a bordo della sua auto e sarebbe stato accerchiato da almeno quattro sconosciuti che gli chiedevano denaro. Al suo netto rifiuto, lo hanno fatto scendere dall’auto utilizzando un petardo e lo hanno picchiato.

Soccorso dal figlio, l’anziano è stato portato nel locale presidio medico dove gli sono state medicate le ferite riportate nella brutale aggressione.