Ancora una tragedia sulle strade, padre e figlio morti in incidente (ft)

Sono padre e figlio le vittime dell’incidente stradale avvenuto lungo statale 189 ‘Della Valle del Platani’, nel Palermitano. Secondo le prime informazioni, per cause ancora da accertare, nei pressi di Lercara Friddi, si sarebbero scontrate una Bmw e una Peugeot. Nello scontro frontale sono morti Gaetano e Tommaso Catalano, padre e figlio, di 68 e 39 anni. Il primo nato a Lercara Friddi, il secondo a Palazzo Adriano. L’incidente ha coinvolto una Bmw e una Peugeot. Il conducente dell’altra auto, 58 anni, di Mussomeli, è rimasto illeso.

L’incidente è avvenuto a una sessantina di chilometri dal capoluogo siciliano, nel territorio di Lercara Friddi, lungo la strada che conduce ad Agrigento. Il trentanovenne viveva a Torino e si trovava in Sicilia in vacanza.

Nell’impatto violentissimo, ad avere la peggio sarebbero stati proprio padre e figlio, mentre l’uomo alla guida dell’altra vettura sarebbe rimasto illeso. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine e ai sanitari del 118, anche le squadre di Anas per la gestione della viabilità. Al momento la strada statale è chiusa al chilometro 7 in entrambe le direzioni.