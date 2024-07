A Racalmuto si presenta il libro di Mario Genco sul giudice Salvatore Petrone

A Racalmuto il 6 luglio alle ore 19, nell’Atrio del Comune, la presentazione del libro “Post Scriptum. Indagine sul piccolo giudice di Porte aperte” di Mario Genco (Rubbettino editore); oltre all’autore sarà presente Vito Catalano e Leszek Kazana.

Mario Genco, giornalista de L’Ora e del Giornale di Sicilia, è autore di un’inchiesta sul personaggio che aveva ispirato Sciascia. E del giudice Salvatore Petrone è giusto che si parli proprio nel suo paese natale.

Nell’autunno del 1987 Leonardo Sciascia pubblica “Porte aperte”, ispirato a un caso giudiziario del 1937 di cui Sciascia aveva precisa memoria: protagonista della vicenda un giudice di Racalmuto, Salvatore Petrone. A Rita Cirio che lo intervistò su L’Espresso, Sciascia disse: «Il giudice è morto. L’ho conosciuto, gli ho parlato. Ed è curioso: chi lo ricorda ne parla come di un giudice durissimo. Ma questa sua durezza, da un certo momento della sua vita, lui ha saputo dimostrarla contro la pena di morte, con la piena consapevolezza del rischio. A me è sempre parso un uomo bonario, sereno; e di buone letture, ma non so se si riconoscerebbe nel personaggio del mio racconto».