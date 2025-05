Da Sanremo al Talent Xplode, nuova avventura per Bea Dj

Dopo Casa Sanremo nuova esperienza per la giovane raffadalese Beatrice Barbaro, in arte Bea DJ che farà parte di TALENT XPLODE, un format che mette in mostra giovani talenti che si esibiranno a Cinecittà, Roma e in onda su Sky, Canale 68 Bom Channel e Amazon Channels il 13 giugno 2025.

“Un’altro traguardo importante che conferma le mie potenzialità portate a Casa Sanremo. Tutto questo grazie a Decenvirale Produzioni Musicali. Non vedo l’ora di salire su questo nuovo palco, divertirmi e far divertire come ho fatto a Sanremo”, dice la giovane dj agrigentina.