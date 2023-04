Favara, dal 14 al 16 aprile la prima edizione de “Infiorosa2023”

A Favara 14- 15 e 16 aprile 2023 si svolgerà la prima edizione in assoluto de “INFIOROSA 2023”, idea nata nasce da Antonella Airò dell’Associazione “Fiorosa eventi” e coinvolgerà ben 3 location: Castello Chiaramonte, Piazza Cavour e Piazza Vespri (Piazza Madrice).

Per tutta la durata dell’evento, una ventina dei maestri infioratori della ASSOCIAZIONE MAESTRI INFIORATORI DI NOTO saranno impegnati a Favara per realizzare degli stupendi tappeti floreali.

Tema portante dell’edizione 2023 di INFIOROSA sarà la SICILIA. Il fiore sarà protagonista assoluto dell’evento. Vedremo il fiore in una veste diversa del consueto. Ecco il fiore che diventa un tappeto o addirittura un vestito. Eh si, perché, INFIOROSA 2023, è magia, favola e amore anche con defilè di alta moda di abiti da sposo e sposa, cerimonia uomo, donna e bimbi.

Durante la tre giorni ampio spazio anche a eventi paralleli con mostre artistiche, canto, ballo, degustazioni, animazione, teatro, artigianato. Oltre una ventina gli espositori che giungeranno da varie parti della Sicilia. Oltre che da Favara ci saranno attività provenienti ad esempio dalle vicine Agrigento, Naro, Raffadali, Ravanusa, fino da Caltanissetta e Catania. Per permettere a tutti (anche a chi viene da fuori città) di vivere a pieno l’intera manifestazione, INFIOROSA EVENTI ha pensato al FABARIA FOOD. Oltre alle attività ristorative già presenti in piazza Cavour, tutta Piazza Vespri (davanti la Chiesa Madre), diventerà lo spazio dedicato al food, disponibile in tutte le ore già dal mattino e fino a sera, no stop.Ma non è ancora finita qui. Tantissimi gli interventi artistici che si susseguiranno nel corso delle tre giornate. Tra quelli di particolare rilievo mettiamo in evidenza gli spettacoli serali di Sasà Salvaggio (che si esibirà sabato 15 aprile) e di Lello Analfino (che si esibirà domenica 16 aprile), con inizio spettacoli ore 20:30.