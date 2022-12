Favara, gli eventi del “Natale in città”: il programma degli eventi

Prenderanno il via domani, 8 dicembre, gli eventi del “Natale in città”, la rassegna di iniziative volute dall’amministrazione comunale e frutto del lavoro di collaborazione avviato in queste settimane con associazioni, liberi cittadini, negozianti, comitati e con il Consiglio pastorale cittadino.

Oltre un mese di appuntamenti pensati per i piccoli e per i grandi, con momenti di animazione e divertimento, ma anche di socializzazione, solidarietà e sensibilizzazione. Tutto senza rinunciare alla tradizione, con le Novene che attraverseranno la città con i canti e le musiche tipiche del periodo dell’Avvento.

“La rassegna non si fermerà però al Natale – spiegano il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore alle Associazioni e alle Attività Produttive Angelo Airò Farulla – ma proseguirà anche fino ai primi di gennaio con altri eventi che annunceremo successivamente. E’ senza dubbio un risultato straordinario, a cui si è arrivati solo grazie alla buona volontà dei tanti che hanno contribuito con idee, energie ed entusiasmo”.

Ecco il programma.

8/12 ore 12.45 – processione da San Giuseppe artigiano fino alla chiesa madre (Area Sichem) dalle 9 alle 13 – Piazzetta della Pace animazione per bambini (Asilo Marameo)

dal 9/12 al 6/1/23 – Sala Timilia del castello chiaramontano “Mostra del costume siciliano dell’800 e del 900” (Liberarci)

dal 10 al 13/12 – Cortile Antinoro: mercatini di natale, 5a mostra mercato “Natale al cortile” (ass Arte Fare). collettiva di pittura (Il giardino degli artisti), presepe meccanizzato (Arte fare)

11/12: ore 9 – da via kennedy a piazza Cavour, parata di “Natale senza barriere (Associazioni in festa) ore 10.30: Diffusione della cultura del dono, corteo dalla biblioteca alla chiesa madre, santa messa (Aido) ore 20: Sala del Collare del Castello chiaramontano “White christmas” – Denise Lombardo in concerto con gli allievi della Sirius academy (Arte moda e musica)

12/12 – Cortile Antinoro

ore 10: laboratori di riciclo creativo (Arte fare)

13/12 – Cortile Antinoro

ore 10: laboratori di riciclo creativo (Arte fare)

ore 19: cucciata (Arte fare e Anffas)

15/12 – campetto via Brindisi

Ore 20: partita di beneficienza (Liberarci – Inter club – Fabaria folk)

16/12 – piazza Calogero Marrone

ore 20 – “Christmas dance” (ass Artemuda)

17/12 – area Madre Teresa – belvedere San Francesco, ore 9: raccolta alimentare cittadina “Aiutarci ad aiutare” (Consiglio pastorale cittadino); ore 18 – Castello chiaramonte: convegno “Grani antichi” (Commissione sviluppo economico)

dal 16 al 23/12 – piazza Cavour: Mercatini di natale

18/12 – piazza Cavour : “Passeggiata dei babbi natale” (asd Fradici runners – asd Favara runners – asd Team cycling road – asd Favara pedala- asd Fawwara bike – asd Favara bike e con la collaborazione del comitato di via Agrigento e dintorni)

ore 10.30 – piazza Cavour: dimostrazione di karate “No al bullismo ed alle violenze di genere”(a.s.d. Karate Kyokushinkai); ore 12.30 – piazza Cavour: bancarella oggetti da riciclo creativo (ass. Casa dei bambini)

20/12 – via Aldo Moro ore 16: Natale in via Aldo Moro “Poesie ed animazioni per bambini” (commercianti via Aldo Moro) dal 20 al 23/12 ore 19 – corso Vittorio Veneto, piazzetta Ponte tre archi ”Caro babbo natale ti scrivo 2″ (comitato via Agrigento e dintorni)

21/12 – Chiesa madre ore 18.30: concerto di Natale (Liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento)

22/12 – Sala del collare Castello chiaramonte ore 10: “Zerosprechi”, green contest con le scuole (Area zero)

ore 17,30: presentazione del libro di Giacomo La Russa “I sepolti vivi” (Liberarci)

23/12 – Castello chiaramonte ore 18: concerto classico “Aspettando il Natale” (ass. culturale Musarte) ore 18 – viale Stati Uniti: distribuzione giocattoli ai bisognosi e novena (Cif “Maria Ghibellini”)

Ecco invece il calendario delle Novene, che si svolgeranno dal 16 al 23 dicembre a partite dalle 19 e interesseranno: C.i.F. comunale di Favara “ N.D. Maria Ghibellini”; Casa Betania – Via dello Stretto; via Agrigento – plesso scolastico “L. Pirandello” ; via IV Novembre; via Jugoslavia; Chiesa Itria; Convento San Francesco; via Taruffi ; scuola Infanzia “ V. Brancati”; piazza Capitano Vaccaro “Calvario”.

Alcuni singoli eventi si svolgeranno invece: 16/12: Casa Betania; 17/12: Via Agrigento(allieta l’evento l’istituto “Bersagliere Urso-Mendola”) 18/12: Piazza Capitano Vaccaro; 19/12: Via IV Novembre; 20/12: Via Jugoslavia; 21/12: Chiesa Madonna del Bambino; 22/12: Chiesa Itria (allieta l’evento il Gruppo “ Fabaria Folk”); 23/12: Convento San Francesco (allieta l’evento il Gruppo “ Fabaria Folk”) .

Altre attività:• Dal 16 al 23/12, ore 20: la novena di Piazza Capitano Vaccaro sarà allietata dall’ass.culturale Gio’90 S.Vito e dalla Confraternita della S.Croce del Calvario • 17-18-23-26/12 e 6/1 2023 dalle 20 alle 22: Convento San Francesco – Presepe vivente• 22 – 23/12 dalle 17 alle 18: Convento San Francesco – Presepe dei Bambini.