L’orchestra del Toscanini di Ribera protagonisti del Gran Galà della Festa della Repubblica al teatro Pirandello

I Solisti e l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Arturo Toscanini in Concerto per il Gran Galà della Festa della Repubblica organizzato dalla Prefettura di Agrigento il 2 Giugno al Teatro Pirandello.

Su invito del Prefetto Dott. Filiplepo Romano di Agrigento, i Solisti e l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Musica di Stato Arturo Toscanini di Ribera il 2 Giugno al Teatro Pirandello di Agrigento, sotto la direzione del M° Alberto Maniaci, saranno i protagonisti del gran galà organizzato dalla Prefettura in collaborazione con la Fondazione Teatro Pirandello e il Comune di Agrigento con un programma dedicato all’Opera lirica, recentemente dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità. Evento ad inviti.

Il Direttore Prof Riccardo Ferrara e il Presidente Dott. Giuseppe Tortorici dichiarano: “Siamo davvero lieti e onorati che il Conservatorio di Musica di Stato Arturo Toscanini sia stato espressamente invitato da Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento per partecipare a questo importante evento istituzionale. Per l’occasione parteciperanno alcuni dei nostri migliori talenti in qualità di solisti e di musicisti d’orchestra, tra cui studenti internazionali asiatici e egiziani, delle scuole di Canto dei proff.ri Filippo Adami e Giuseppe Garra. Ringraziamo il direttore Artistico Profssa Mariangela Longo, il direttore di produzione Prof. Simone Piraino, il Direttore d’orchestra Prof. Alberto Maniaci, i docenti e tutto lo staff tecnico- amministrativo del Conservatorio, della Prefettura e del Teatro Pirandello per la preziosa collaborazione”