Micropolis, a Fontanelle nasce un nuovo spazio educativo per i bambini e le famiglie 

Si terrà venerdì 6 ottobre alle ore 16.00 nella scuola dell’infanzia Collodi di Fontanelle l’inaugurazione dello “Spazio Micropolis”. Si tratta di un micro spazio educativo gratuito, dedicato ai bambini dai tre ai sei anni e alle loro famiglie, curato da personale competente, con spazi attrezzati, laboratori relazionali ed espressivi, attività di musicoterapia e di outdoor education per lo sviluppo delle competenze di base e life skills.

Lo Spazio Micropolis è stato realizzato dalla Coop. Sociale Familia in partenariato con l’Istituto Comprensivo “Anna Frank”di Agrigento, le Cooperative Solidalia e Micropolis, l’Associazione Fontanelle Insieme e la parrocchia San Nicola di Fontanelle, per offrire al territorio un’ulteriore opportunità educativa . Lo spazio sarà aperto tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30 nei locali del plesso Collodi di via Alessio Di Giovanni.

Saranno presenti all’evento inaugurale il Sindaco di Agrigento Franco Miccichè, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Gioacchino Alfano, il Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo Anna Frank Alfio Russo, il parroco della chiesa San Nicola di Fontanelle Don Andrea Militello, il Presidente del comitato di quartiere “Fontanelle insieme” Vito Lauricella.