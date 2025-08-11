Abusi sessuali su minore: divieto di dimora per ennese

Un uomo della provincia di Enna è indagato per stalking, violenza sessuale aggravata e tentati atti sessuali su un minorenne di 14 anni: nei suoi confronti il gip del tribunale di Enna ha emesso un divieto di dimora in provincia, che è stato notificato dalla polizia. La posizione dell’indagato è aggravata anche dal rapporto di parentela tra lui e la vittima.

L’indagine, che è stata condotta anche con l’ascolto di alcune persone informate sui fatti, ha permesso di scoprire alcune conversazioni tra l’uomo e il minorenne: da qui la richiesta della misura cautelare da parte della procura di Enna.