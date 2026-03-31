Cade da un cestello elevatore, morto operaio a Enna

Ennesima tragedia sul lavoro in Sicilia. Secondo le prime ricostruzioni, un operaio sarebbe caduto da un cestello elevatore durante alcuni lavori all’interno di un campo di calcio privato ad Enna.

L’uomo, con gravi ferite, è stato trasportato d’urgenza in ospedale all’ospedale Umberto I dove poi è morto.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso indagini dei carabinieri che lavorano assieme al nucleo ispettorato del lavoro e al servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro.