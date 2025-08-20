Maltempo, auto nel fiume a Enna: proseguono ricerche disperso

Continuano le ricerche di Matteo Ciurca, 40 anni, l’uomo disperso da ieri pomeriggio dopo che il torrente Crisa, in piena, a Leonforte (Enna), ha travolto l’auto su cui si trovava. Altre due persone, su un’altra auto, sono riuscite a salvarsi. In azione oltre ai sommozzatori del nucleo anfibio dei vigili del fuoco, polizia, anche carabinieri e protezione civile.Le auto coinvolte si trovavano su una stradina perpendicolare alla provinciale 39 e parallela al torrente Crisa, in contrada Noce, a poca distanza dal depuratore.