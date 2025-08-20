Enna

Maltempo, auto nel fiume a Enna: proseguono ricerche disperso

Si cerca Matteo Ciurca, 40 anni

Pubblicato 10 minuti fa
Da Redazione

Continuano le ricerche di Matteo Ciurca, 40 anni, l’uomo disperso da ieri pomeriggio dopo che il torrente Crisa, in piena, a Leonforte (Enna), ha travolto l’auto su cui si trovava. Altre due persone, su un’altra auto, sono riuscite a salvarsi. In azione oltre ai sommozzatori del nucleo anfibio dei vigili del fuoco, polizia, anche carabinieri e protezione civile.Le auto coinvolte si trovavano su una stradina perpendicolare alla provinciale 39 e parallela al torrente Crisa, in contrada Noce, a poca distanza dal depuratore.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Enna

Maltempo, auto nel fiume a Enna: proseguono ricerche disperso
Palermo

La cocaina nascosta pure sotto cisterna acqua, arrestato
Agrigento

Carambola di auto a San Leone: Porsche in corsa sfiora la tragedia
Apertura

Naro: tortura un cane con l’olio bollente e aggredisce i carabinieri. Arrestato in Via Rosa
Apertura

Risse durante la Notte bianca a Campobello, intervengono i carabinieri 
Ultime Notizie

L’accoglienza non può essere solo retorica: serve un impegno concreto, reale, urgente