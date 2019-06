“Premio Nazionale Impavidarte”, vince l’aragonese Giuseppe Seminerio

Un orgoglio per Aragona. Il 27enne aragonese Giuseppe Seminerio vincitore del premio nazionale letterario “Impavidarte” con l’opera inedita “Algoritmica follia” già premiata in marzo con il primo premio letterario Rotaract – Distretto 2110, Sicilia e Malta.

Il premio è stato consegnato dal presidente di giuria, il giornalista prof. Magdi Cristiano Allam.

La letteratura la sua passione sin da piccolo, tanto tenere il busto di Dante Alighieri nella sua camera. Studioso e appassionato della storia locale aragonese, da essere autore e curatore, insieme a don Angelo Chillura e Alfonso Cacciatore, del libro “Aragona e il suo Rosario. Itinerari di arte e fede”.

“Sono molto felice e dedico questo premio ai miei genitori, ai miei nonni e in particolare alla mia fidanzata e compagna di vita, Rachele, a cui dedico l’opera”.

Una laurea in Lettere e Filosofia conseguita con 110 e lode all’Università degli Studi di Palermo, e attualmente sta svolgendo un dottorato di ricerca in studi filologici e storico- letterari presso Università di Atene, con sede di ricerca presso l’ateneo Palermitano.

Per Giuseppe, scrivere è esprimere se stesso a 360 gradi. Una passione innata che coltiva sin dai tempi della scuola elementare.

“I miei studi – afferma – non si fermano mai e questa opera è un manoscritto inedito scritto nel 2016 su un tema a me caro, quello della valorizzazione del sentimento umano attraverso la letteratura, nella speranza di un nuovo Umanesimo e di una nuova Rinascenza. Il libro nasce dalla personale esperienza che mi ha permesso di capire come una cultura vuota, che non lasci impronte nella crescita umana, sia puro nozionismo; ecco l’importanza degli umanistici, che si definiscono tali in quanto rendono possibile una maturazione della persona realizzando pienamente la sua dignità. Ciò permetterà di umanizzare anche la scienza tecnica, affinché da creatura dell’uomo non diventi la sua padrona”.

Un premio, quello conseguito da Giuseppe Seminerio che contribuisce a portare in alto il nome di Aragona.