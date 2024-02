Muore a soli due anni per un virus, la comunità di Favara ricorda il piccolo Francesco

Si è spento a solo due anni Francesco Tartamella. Il piccolo di Castellammare del Golfo, è deceduto in ospedale al Di Cristina di Palermo dove era ricoverato da circa 15 giorni per le complicanze legate ad alcune infezioni virali dimostratesi letali.

I funerali saranno celebrati domani 28 febbraio a Castellammare del Golfo nella chiesa di San Paolo della Croce; un’altra messa si svolgerà anche a Favara, nella Chiesa San Francesco, città natale della mamma del piccolo.

“La nostra comunità è profondamente scossa per quanto accaduto al bambino che è stato seguito e assistito con professionalità e attenzione dai medici e da tutto il personale sanitario e auspico che la Regione incrementi ulteriormente i posti letto di terapia intensiva pediatrica che costituiscono una risorsa sanitaria importantissima per le cure dei piccoli pazienti – dice il sindaco Giuseppe Fausto -. Interpretando il dolore di Castellammare del Golfo, domani sarà giornata di lutto cittadino. Bandiera a mezz’asta e listata a lutto nel palazzo comunale e l’invito a comportamenti rispettosi del lutto durante le esequie. Ci stringiamo ancora ai familiari del piccolo Francesco in questo terribile momento di dolore”. La famiglia ha invitato chi vorrà omaggiare il piccolo Francesco a non donare fiori ma aderire alla raccolta fondi per bisognosi avviata da Giuseppe e Gabriella, genitori del bambino.