Scritta sul muro contro la caserma di Favara, al via le indagini

Una scritta contro la caserma dei carabinieri di Favara è stata rinvenuta su un muro lungo la strada provinciale 3 che collega Favara con la zona industriale. Sull’accaduto i militari dell’Arma hanno avviate le indagini per risalire ai responsabili; verranno prese in visione le telecamere che insistono nella zona. Tali gesti dimostrano non solo disprezzo per gli spazi pubblici, ma chiaramente offendono chi, ogni giorno, lavora per garantire la sicurezza e il rispetto della legge.