Girgenti Acque, Galluzzo: “Marco Campione venderà le sue quote”

In una intervista rilasciata dal quotidiano Giornale di Sicilia, l’avvocato Diego Galluzzo, nominato nelle ore scorse presidente pro-tempore di Girgenti Acque, dopo l’interdittiva antimafia che ha colpito l’oramai ex presidente Marco Campione, chiarisce alcuni punti riguardanti la sua nomina.

Galluzzo fa sapere che avrà un ruolo “puramente formale che durerà il tempo necessario per consentire alla società di non restare senza una testa”.

Lo stesso Galluzzo, in merito a Marco Campione, dichiara: “La famiglia Campione vuole privarsi della società, non solo della gestione. Nei prossimi giorni sarà delegato un professionista che si occuperà della gestione delle quote di famiglia”.