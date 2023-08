Agrigento, il nuovo Procuratore Di Leo s’insedia il 21 agosto

Il nuovo procuratore capo di Agrigento, Giovanni Di Leo, si insedierà al quinto piano del palazzo di giustizia lunedì 21 agosto. Il Csm lo aveva nominato, preferendolo all’altra candidata: l’attuale capo dei pm di Sciacca Roberta Buzzolani, lo scorso 26 luglo.

Di Leo è in magistratura dal 1989: ha iniziato la sua carriera ad Agrigento con funzioni di giudice nel 1990, per passare, 3 anni dopo, a Sciacca con funzioni di pm. Tra il ’97 e il 2003 ha lavorato a Palermo, prima come pm e poi come giudice, mentre nel 2003 è passato alla giurisdizione contabile, rientrando poi nella magistratura ordinaria due anni dopo, come pm a Roma. Nel 2009, poi, ha svolto funzioni di pm a Caltanissetta e, dal 2015 a oggi, di sostituto procuratore generale in Cassazione. Di Leo prende il posto lasciato libero da Luigi Patronaggio insediatosi a capo della procura generale di Cagliari un anno e mezzo fa. Da quando Patronaggio è stato trasferito fino ad oggi, la Procura di Agrigento è stata diretta dall’aggiunto Salvatore Vella.