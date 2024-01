Blitz della polizia in diversi comuni dell’agrigentino, in corso sequestro di documenti 

Acquisizione e sequestro di documenti da parte della Squadra mobile di Agrigento che questa mattina si è presentata contemporaneamente in diversi Comuni della provincia. I poliziotti, agli ordini del vicequestore Vincenzo Perta, starebbero sequestrando fascicoli dall’ufficio Anagrafe degli Enti coinvolti. Tra questi vi è anche quello di Agrigento. La polizia è arrivata in piazza Pirandello poco dopo le nove. Gli agenti si sono presentati anche al Comune di Naro e Camastra ma la lista potrebbe essere ancora più lunga. Sconosciuti al momento i dettagli dell’indagine e in quale ambito si stia snodando l’attività.