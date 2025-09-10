Femminicidio Sara, al via il processo davanti la Corte d’Assise

Si aprirà oggi davanti alla Corte d’Assise di Messina il processo per il femminicidio di Sara Campanella, la studentessa universitaria di 22 anni uccisa il 31 marzo scorso dal collega di corso Stefano Argentino, 27 anni, poi suicidatosi in carcere il 6 agosto.

L’udienza sarà una formalità giudiziaria per la presa d’atto della morte dell’imputato. Subito dopo i genitori della vittima terranno una conferenza stampa all’hotel Royal insieme ai loro legali. Sul suicidio di Argentino è in corso un’inchiesta della Procura di Messina che coinvolge personale penitenziario e il team di medici e psicologi che lo seguivano.