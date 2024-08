“In giro con droga e quasi 7 mila euro in contanti”, arrestato 28enne a Favara

Blitz antidroga a Favara. Un ventottenne di Agrigento, Alessio Sciortino, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Agrigento con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari dell’Arma, che da tempo tenevano sotto controllo il giovane, lo hanno fermato nel tardo pomeriggio di giovedì.

Una prima perquisizione personale ha permesso di rinvenire addosso al giovane 3 grammi di cocaina e quasi 7 mila euro in contanti occultati in un sacchetto di cellophane. Una circostanza, quella del rinvenimento di una così cospicua somma di denaro, che ha ulteriormente alimentato i sospetti degli investigatori.

Una successiva perquisizione in casa del ragazzo ha permesso ai carabinieri di trovare altra droga: quasi cento grammi di hashish in parte già suddivisi in dosi e mezzo chilo di marijuana e tre coltelli. Dopo le formalità di rito l’indagato, che ha nominato quali difensori gli avvocati Stefania Ferrante e Salvatore Pennica, è stato arrestato. L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Alessia Battaglia. Il ragazzo è comparso davanti il gip quest’oggi per la convalida del provvedimento.