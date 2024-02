“Sospetta infedeltà del marito e svuota il conto corrente cointestato”, condannata la banca 

Svuota il conto corrente cointestato, prelevando tutto il denaro contante e trasferendolo in un conto personale, perché sospetta dell’infedeltà del marito. La quinta sezione civile del tribunale di Palermo, nella persona del giudice Claudia Spiga, ha condannato Bper Banca spa (prima Banca Carige) a pagare al ricorrente 35.717,85 euro oltre gli interessi legali ma anche la donna, peraltro dipendente della banca, a tenere indenne Bper di quanto quest’ultimo è chiamata a versare. La vicenda scaturisce dal ricorso avanzato da R.G., rappresentato dall’avvocato Ylenia De Francisci.

L’avvocato Ylenia De Francisci

L’uomo lamentava la condotta della banca nell’avere consentito l’illegittimo prelievo delle somme di denaro contenute nel suddetto libretto, fatte confluire in un conto personale della stessa, nonché la chiusura dello stesso all’insaputa del ricorrente. L’avvocato De Francisci ha quindi chiesto la condanna della banca convenuta al risarcimento del danno causato dalla condotta inadempiente rispetto le previsioni contrattuali, pari alla metà delle somme illegittimamente prelevate dalla cointestataria del rapporto. Banca Carige, costituitasi in giudizio eccependo l’incompatibilità del ricorso, ha chiesto la chiamata in giudizio della donna, tra l’altro dipendente della stessa banca all’epoca dei fatti in contestazione, al fine di essere tenuta indenne in ipotesi di pronuncia di condanna.

La difesa della donna si basava sul fatto che i prelievi erano stati effettuati con il consenso del marito, a cui successivamente era stata conferita una delega, successiva ai prelievi, sul conto corrente sul quale le somme prelevate erano state versate. Sotto altro profilo evidenziava la stessa che i prelevamenti erano legittimamente effettuati da essa disgiuntamente in ragione della circostanza che si trattava di somme di sua esclusiva spettanza, non avendo il ricorrente risorse sufficienti ad alimentarlo. Una ricostruzione contestata dall’avvocato Ylenia De Francisci. Il tribunale, accogliendo integralmente la richiesta del legale, ha rigettato le eccezioni sollevate affermando che l’istituto bancario, consentendo il prelievo e poi la chiusura del rapporto da parte di una sola cointestataria, ha violato le regole contrattuali rendendosi inadempiente nei confronti dell’altro cointestatario, che tali atti dispositivi non aveva né compiuto, né autorizzato.