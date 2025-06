Strage Morreale, resta in carcere anche il terzo fermato

Resta in carcere anche il terzo ragazzo fermato per la strage di Monreale in cui sono stati uccisi tre giovani. Lo ha deciso il Tribunale del riesame di Palermo che ha rigettato la richiesta dei legali del diciannovenne Mattias Conti. Il ragazzo ha fatto parziali ammissioni sulla strage avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 aprile scorsi nella piazza principale di Monreale. Le vittime, Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo, di 25, 23 e 25 anni, erano tutte di Monreale.