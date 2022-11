Tangenti all’assessorato all’Energia: l’atto d’accusa dei pubblici ministeri

Militari del nucleo di Polizia economico finanziaria della Gdf di Palermo hanno eseguito un’ordinanza nei confronti di due indagati: Marcello Asciutto, 60 anni di Monreale, all’epoca funzionario nel dipartimento Acqua e rifiuti e attualmente all’assessorato Agricoltura, e l’imprenditore Sergio Vella, 53 anni di Agrigento, titolare della Seap.

Per il dipendente pubblico il Gip ha disposto l’obbligo di dimora mentre per l’imprenditore il divieto di esercitare attività d’impresa per un anno. Secondo l’accusa, sostenuta dalla Procura di Palermo, in cambio delle autorizzazioni ambientali avute in tempi celeri l’imprenditore avrebbe investito, direttamente o tramite familiari e imprese a lui riconducibili, circa un milione di euro in due società di Milano impegnate in attività di trading finanziario, amministrate dal figlio del pubblico funzionario. Dalle indagini sarebbe emerso che l’imprenditore avrebbe cercato altri investitori con grosse disponibilità finanziarie per ampliare il portafoglio clienti delle società di investimento e garantire alle stesse una maggiore visibilità e una crescita significativa dei capitali investiti, consentendo al figlio del pubblico funzionario di ottenere rilevanti compensi dalla sua attività di amministratore.

L’inchiesta è stata portata avanti dalla Procura della Repubblica di Palermo che nella sua richiesta di misure cautelari (per Asciutto era stata chiesta la cattura, per quanto ai domiciliari) espone così l’intera vicenda:

Dall’attività di indagine svolta si è accertato che asciutto, nel corso della sua attività presso il Servizio 8 -“Autorizzazioni impianti gestione rifiuti Aia” (già Servizio 7), come detto svolta sino al 31.7.2019, è stato designato quale funzionario istruttore nell’ambito di numerosi procedimenti instaurati dalle società riconducibili a Vella Sergio.

Il gruppo Vella, come più diffusamente descritto nell’Informativa, è costituito da più società. Capofila è la Seap Corporation S.r.l. è rappresentata legalmente da Sergio Vella.

La Seap Corporation srl controlla la S.E.A.P. – Società europea appalti pubblici – s.r.l., che si occupa di trattamenti e smaltimenti di altri rifiuti non pericolosi.

Le società del gruppo Vella, facenti capo in via diretto o indiretta a Vella Sergio (perlomeno al 50%), hanno avanzato, nel tempo, numerose richieste di autorizzazione in materia ambientale presso la Regione Sicilia.

In molteplici occasioni Asciutto Marcello ha svolto il ruolo di funzionario istruttore.

Sino al maggio 2019 Asciutto Marcello ha esercitato le proprie funzioni in più procedimenti amministrativi di pertinenza delle società riconducibili a Vella Sergio. Marcello Asciutto, pertanto, ha gestito sino al 31.07.2019 (data della sua riassegnazione ad altro incarico) le pratiche autorizzatorie relative ai soggetti economici riconducibili ai Vella direttamente indirizzate al proprio servizio, successivamente, nonostante la cessazione formale dal ruolo quale funzionario istruttore nell’ambito dei procedimenti ammnistrativi relativi alle società del gruppo Vella, Asciutto ha continuato ad occuparsene, sia sotto forma di consigli che di promessa di intercessione presso i colleghi divenuti competenti.

Tale circostanza si desume dall’analisi di una pluralità di conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate nel corso delle indagini

Venendo alla controprestazione del patto corruttivo in esame, Vella Sergio ha effettuato dall’8.6.2018 sino al 26.11.2020 in favore di Asciutto Giuseppe Alessandro (figlio di Marcello) o della società da questi costituita (Palantir S.p.a. poi Palantir Corporation s.p.a, bonifici per un totale di 625.000 euro, in parte corrisposti personalmente (e dalla moglie), in parte dalla Seap Depurazioni Acque.

In altri termini, mentre Asciutto Marcello istruiva le pratiche delle società di Vella Sergio, questi effettuava bonifici in favore del figlio del funzionario di ingenti somme di denaro, per un totale di oltre 625.000 euro. Il sistema attraverso cui Vella fa pervenire l’utilità economica al figlio di Marcello Asciutto è articolato, ed utilizza uno schema inedito dell’investimento finanziario, effettuato in un primo momento mediante versamenti diretti in favore del conto corrente personale del figlio del funzionario infedele, ed in un secondo momento mediante le società Palantìr S.p.A. e Palantìr Corporation S.p.A. esercenti “attività di holding, acquisto e alienazione di partecipazioni a capitale di rischio a titolo d’investimento in portafoglio’; direttamente riconducibili al già menzionato Giuseppe Alessandro Asciutto.

Dall’analisi della documentazione e delle movimentazioni bancarie si è accertato che Giuseppe Alessandro Asciutto in relazione al ruolo di amministratore rivestito, per il solo periodo dal ottobre 2018 al gennaio 2021, ha ricevuto compensi/rimborsi spese, erogati in suo favore dalle due società succedutesi, per un totale di € 131.872,00 in 27 mensilità monitorate, pari ad € 4.884 in media mensili; mentre nel 2021 viene formalmente comunicato dalla Palantìr Corporation S.p.A. un compenso annuo da corrispondere al presidente Giuseppe Alessandro Asciutto fissato in € 72.600,00, pari a circa 6 mila euro mensili.

Oltre ai compensi, Giuseppe Alessandro Asciutto sembra maturare una percentuale di guadagno in occasione di ogni acquisto di quote societarie della Palantìr Corporation S.p.A., trattenuta “a monte”, cioè durante le operazioni di liquidazione, dagli ex soci Palantìr S.p.A. interessati a proseguire gli investimenti nella nuova società.

A fronte dei lauti compensi percepiti da Giuseppe Alessandro Asciutto in virtù del suo ruolo di amministratore delle società finanziarie, l’analisi effettuata dalla P.G. ha evidenziato come le utilità a favore di ciascun socio investitore non siano state di segno positivo.

Le intercettazioni eseguite hanno permesso di rilevare come Sergio Vella sia stato l’unico interlocutore e punto di collegamento della sua famiglia con Giuseppe Alessandro Asciutto.

Da ciò, e da una serie di conversazione, emerge in maniera evidente come le utilità corrisposte dal Vella che costituiscono contropartita dell’accordo corruttivo stabile con il funzionario Asciutto Marcello siano di duplice natura: in parte sono rappresentate dalle somme dallo stesso materialmente corrisposte, sia pure attraverso lo schermo societario, e sia pure con la causale “sottoscrizione di quote per investimenti” , ed in parte dalla attività di attività di “promozione” degli investimenti nelle società dell’Asciutto effettuata dal Vella nei confronti di parenti ed amici; entrambe le condotte hanno di fatto costituito un metodo sicuro per assicurare ad Asciutto Marcello, attraverso il figlio Giuseppe Alessandro, un lauto corrispettivo per l’asservimento del funzionario pubblico agli interessi dell’imprenditore.

Ed invero, oltre ai versamenti effettuati dalle società a lui riconducibili, dall’ascolto di talune conversazioni si è appurato che Vella si è prodigato in maniera fattiva e concreta per assicurare ad Asciutto un’altra utilità, rappresentata dall’ampliamento del portafoglio clienti delle società Palantìr, coinvolgendo negli investimenti parenti ed altri soggetti a lui vicini, dotati di considerevoli risorse finanziarie.

Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani che ha affermato:

“Esprimo il plauso mio e dell’intero governo regionale alla magistratura e alla guardia di finanza per l’inchiesta su altri presunti episodi di corruzione all’interno dell’assessorato dell’Energia. Auspicando che si faccia luce pienamente su quanto accaduto, manifesto il mio personale impegno a diramare un atto di indirizzo con cui tutti i dirigenti responsabili dei dipartimenti e degli uffici della Regione Siciliana saranno invitati ad assicurare il più che rigoroso rispetto delle misure previste dal Piano anti-corruzione di questa amministrazione, con particolare riguardo alle misure di rotazione del personale. E su ciò vigilerò personalmente”.