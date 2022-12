Tribunale della libertà riabilita l’imprenditore Vella

Il Tribunale del Riesame di Palermo, accogliendo l’appello dei difensori avvocati Pasquale Contorno e Giuseppe Grillo, ha annullato l’ordinanza del Gip di Palermo che disponeva l’interdizione dall’attività di impresa nei confronti di Sergio Vella.

Per il tramite dei propri difensori (avvocati Nicolò Grillo, Pasquale Contorno e Giuseppe Grillo) l’imprenditore agrigentino ha chiarito la sua posizione rispetto ai fatti contestati dalla Procura della Repubblica (procuratore aggiunto Sergio Demontis e sostituti Claudia Ferrari e Gianluca De Leo) secondo i quali in cambio delle autorizzazioni ambientali avute in tempi celeri l’imprenditore avrebbe investito, direttamente o tramite familiari e imprese a lui riconducibili, circa un milione di euro in due società di Milano impegnate in attività di trading finanziario, amministrate dal figlio di Marcello Asciutto, 60 anni di Monreale, all’epoca funzionario nel dipartimento Acqua e rifiuti e attualmente all’assessorato Agricoltura.