Trova salma sconosciuta in cappella famiglia, ricorso a Tar

Una donna di Burgio ha trovato nella cappella cimiteriale di famiglia la salma di un defunto tumulato senza autorizzazione e ha chiesto al Comune di conoscere chi abbia dato il consenso alla sepoltura e come mai non fosse stato richiesto il suo consenso. Dall’amministrazione comunale non è arrivata nessuna risposta. E’ stato necessario un ricorso al Tar di Palermo per ottenere l’accesso agli atti presentato dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò. I giudici della seconda sezione del Tar hanno accolto il ricorso e condannato l’amministrazione ad esibire la documentazione entro 30 giorni.