Interventi edilizia scolastica: sbloccati 1,7 miliardi

Proprio per consentire lo sblocco di risorse per l’edilizia scolastica, questa mattina e’ stato firmato al Miur, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, un Protocollo con la Banca europea per gli investimenti (Bei), la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (Ceb), Cassa Depositi e Prestiti (Cdp).

Il Protocollo da’ il via libera alla programmazione triennale per gli interventi 2018-2020, per un totale di 1,7 miliardi sbloccati. Il coinvolgimento del MEF, in particolare, consentira’ la velocizzazione delle procedure di spesa.

“Fare sistema e’ fondamentale per raggiungere obiettivi importanti come quello della sicurezza delle nostre scuole e dei nostri ragazzi. Il Protocollo che abbiamo firmato va proprio in questa direzione”, ha aggiunto il ministro Bussetti. “Oggi, nella Giornata dedicata alla sicurezza nelle scuole BEI, rinnova il proprio supporto al piano di investimenti per l’edilizia scolastica che sosteniamo dal suo esordio– ha sottolineato Dario Scannapieco, vicepresidente della Bei- La disponibilita’ di una istruzione di alta qualita’, ma anche di strutture scolastiche ed educative e di servizi di alto livello, e’ fondamentale per il benessere dei cittadini e per il miglioramento dei loro standard di vita”.

“Il sostegno all’edilizia scolastica e’ al cuore del mandato sociale della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa. Con questa firma la Banca conferma il suo impegno a favorire gli investimenti nel settore sociale in Italia”, ha aggiunto Carlo Monticelli, vicegovernatore della Ceb.

“Con la firma di questo importante Protocollo d’intesa, Cassa Depositi e Prestiti rinnova il suo impegno, insieme ai Ministeri coinvolti, alla Banca europea per gli investimenti e alla Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, per garantire la sicurezza delle scuole nelle quali i nostri ragazzi crescono e si formano. L’obiettivo e’ quello di attivare investimenti rilevanti nel campo dell’edilizia scolastica, che consentiranno alle Regioni di mettere in sicurezza e realizzare nuove scuole nell’ambito del Piano di edilizia scolastica 2018-2020”, ha dichiarato Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti.