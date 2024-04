Lampedusa, trenta migranti sull’isola: nove sono minori

Trenta migrati, tra loro anche 9 minori non accompagnati, tunisini e algerini, sono sbarcati a Lampedusa dopo che il barchino di 5 metri sul quale viaggiavano è stato agganciato dalla motovedetta V836 della guardia di finanza. I migranti che arrivano da Tunisia e Algeria hanno detto ai soccorritori di essere partiti da Monastir in Tunisia. Ognuno dei migranti ha pagato 1.200 dinari tunisini per il viaggio.