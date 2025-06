Mastelli rifiuti abbandonati vicino al Ccr, Lucia: “individuati e sanzionati”

Tre mastelli abbandonati nei pressi del CCR a Lampedusa con rifiuti sparsi ovunque. “Un gesto incivile e inaccettabile, dichiara il vicesindaco Attilio Lucia. Chi ha compiuto questo atto non sa di essere stato ripreso dalle telecamere.

“I responsabili verranno convocati domani dal comando della Polizia Municipale per la notifica della sanzione, continua Lucia. Ricordiamo che i mastelli sono codificati. Se dovessero risultare non appartenenti agli autori dello scarico, verranno comunque convocati i proprietari per fornire chiarimenti. Non ci sarà tolleranza per chi deturpa il nostro territorio”, ha concluso.

I controlli proseguiranno su tutta l’isola e aumenteranno i sistemi di videosorveglianza a tutela dell’ambiente e del decoro dell’isola.