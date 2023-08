Migranti, il mare mosso ferma gli sbarchi: si prosegue con i trasferimenti

Sono 941 i migranti presenti all’hotspot di Lampedusa dove da domenica non si registrano sbarchi, a causa del mare agitato. Fra gli ospiti anche 303 minori non accompagnati. In mattinata, su disposizione della prefettura di Agrigento, 250 migranti verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle, dove all’interno della struttura di pre identificazione si trovano 456 migranti. Nella serata di ieri sono partiti gli ultimi bus per il Piemonte con 100 persone a bordo, altri 100 verso Venezia e Catania.