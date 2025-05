Poliziotto regala palloncini ai bimbi migranti al porto di Lampedusa in attesa di trasferimento

Un poliziotto ha gonfiato dei palloncini regalandoli ai bambini migranti che al porto di Lampedusa erano in attesa di essere imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle. Trecento le persone, mamme con bimbi piccoli soprattutto, in partenza da Lampedusa. Per ingannare l’attesa, con un gesto di affetto il poliziotto che, assieme ai colleghi, ha scortato il gruppo di migranti ha intrattenuto i piccini, gonfiando e regalandolo loro palloncini.

L’immagine non è passata inosservata e ha fatto emozionare. Si tratta di un poliziotto che è “abituato” ad aver a che fare coi trasferimenti dei migranti da molo Favarolo all’hotspot e da contrada Imbriacola al porto. A soffermarsi con i migranti, avvicinandosi ai bambini, anche il vescovo metropolita di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, che è giunto sull’isola, con la carovana di ragazzini che prenderanno parte al Giovaninfesta.