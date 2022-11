Lucca Sicula, tagliati venti alberi di ulivo dal terreno di pensionato

Venti alberi di ulivo sono stati tagliati dal fondo agricolo di proprietà di un pensionato di 71 anni. Il fatto è avvenuto in contrada Cannatello, a Lucca Sicula. Ignoti, verosimilmente con l’utilizzo di una motosega, hanno provocato ingenti danni al terreno.

Ad agire sicuramente più persone che hanno approfittato del buio. A fare la scoperta è stato lo stesso pensionato una volta fatto rientro nel fondo agricolo. All’uomo non è rimasto altro che recarsi dai carabinieri e denunciare l’accaduto. La Procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire ai responsabili.