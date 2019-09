Dalla Chiesa vive nelle azioni presenti, passate e future: il ricordo del generale ucciso dalla mafia

Ricorre oggi il 37esimo anniversario della strage di via Isidoro Carini, in cui persero la vita il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente Domenico Russo. Numerose le iniziative previste a Palermo: alle 8.30 sara’ deposta una corona al busto dedicato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, presso il Comando Legione Sicilia. Alle 9.30 deposizione delle corone sul luogo della strage, in via Isidoro Carini. Alle 10 celebrazione eucaristica presso la Chiesa di San Giacomo dei Militari, all’interno del Comando Legione Carabinieri Sicilia, officiata dall’ordinario militare per l’Italia, monsignor Santo Marciano’. A seguire proiezione di un breve filmato sul generale Carlo Alberto Dalla Chiesa; commemorazione con intervento del prefetto di Palermo, Antonella De Miro, e del Comandante Generale dell’Arma, generale Giovanni Nistri.





“3 settembre 2019: il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa vive nelle azioni presenti, passate e future”. E’ il testo del messaggio firmato da Ultimo – al secolo il colonnello Sergio De Caprio – Crimor- Unita’ militare combattente che si trova sotto la lapide ( poi rimosso) in ricordo del generale-prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e del carabiniere Domenico Russo, uccisi da cosa nostra il 3 settembre 37 anni fa in via Isidoro Carini. Il messaggio, in un foglio plastificato formato A4, e’ stato affisso di mattina presto, proprio sotto il tricolore che si trova sotto la lapide bronzea. A breve iniziera’ la cerimonia: presenti le corone di fiori del presidente della Repubblica, del ministro degli Interni, del comando generale dell’Arma, del capo dell Polizia, della citta’ di Palermo, del presidente della Regione, del Governo, dell’Ars.

Raramente, come in quella occasione, un uomo mandato a combattere la mafia è stato lasciato dichiaratamente solo. Una cosa che non è sfuggita né alla mafia né all’opinione pubblica. Fu quasi una dichiarazione di estraneità”. Lo ha detto Nando Dalla Chiesa parlando con i giornalisti al termine della cerimonia, a Palermo, per il 37esimo anniversario dell’omicidio di suo padre il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso da Cosa Nostra insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di polizia Domenico Russo. Parlando delle indagini sui responsabili di sull’omicidio, Dalla Chiesa ha aggiunto: “Gran parte della verità è stata accertata, per fortuna. Siamo tra le poche vittime che hanno avuto la possibilità di avere in gran parte giustizia”.