“Rapina i genitori portando via 1.400 euro”, ventenne condannato a 4 anni 

Il gup del tribunale di Sciacca, Stefano Zammuto, ha disposto la condanna a quattro anni di reclusione nei confronti di Emanuel Sabella, ventenne di Menfi, per il reato di rapina. Il giovane, secondo quanto ricostruito, avrebbe prima sottratto mille euro al padre – un imprenditore del settore ittico – minacciandolo con un coltello; successivamente si sarebbe intrufolato in casa e avrebbe rapinato anche la madre, portandole via 400 euro.

L’imputato, difeso dall’avvocato Filippo Lojacono, ha sempre sostenuto che quei soldi fossero un prestito fatto ai genitori. Una tesi che però non è stata condivisa dal tribunale. La difesa aveva chiesto la riqualificazione del reato da rapina ad esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L’accusa, sostenuta dal pm Roberta Griffo, aveva chiesto la condanna del giovane a 4 anni e 6 mesi di carcere.