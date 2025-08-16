Montallegro

Cade da cavallo durante escursione a Bovo Marina: ferita una 14enne

La ragazza è stata trasferita all’ospedale dei bambini di Palermo

Pubblicato 2 minuti fa
Da Redazione

Una 14enne, turista francese, è rimasta vittima di un incidente a Montallegro. Stando ad una prima ricostruzione la giovane sarebbe caduta da un cavallo dopo in escursione a bovo Marina.

Sul luogo è atterrato un elisoccorso che ha trasferito la giovane in gravi condizioni all’ospedale dei bambini di Palermo.Sulla vicenda indagano i carabinieri.

