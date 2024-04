Naro, precipita dal balcone: donna trasferita in elisoccorso

Una donna è stata soccorsa da alcuni passanti dopo essere precipitata dal balcone di un condominio della Via Matteotti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare la donna, in gravi condizioni, su un elisoccorso atterrato in Piazza Roma e ripartito in direzione dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. IN AGGIORNAMENTO