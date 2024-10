Naro, grave incidente in pieno centro: un ferito grave

Grave incidente nella notte nel centro storico di Naro: una moto di grossa cilindrata, probabilmente a causa dell’alta velocità, si è prima schiantata contro una Fiat Tipo che stava percorrendo Via Dante per poi finire la sua corsa davanti i gradini della chiesa del Santissimo Salvatore.

A bordo della moto viaggiavano due giovani, entrambi di Naro, che hanno riportato gravi ferite. Uno di loro è stato trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta perché nell’impatto avrebbe perso tre dita da una mano. Per il conducente dell’auto solo tanta paura e qualche lieve escoriazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Naro agli ordini del Maresciallo Gabriele Vigneri e le ambulanze del 118.