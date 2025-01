Incidente autonomo lungo la Ss118: una donna ferita

Incidente autonomo lungo la strada statale 118 in territorio di Licata al km 223. Per cause in corso di accertamento la donna a bordo della vettura ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltata. Lanciato l’allarme da alcuni automobilisti sul posto i Vigili del fuoco che hanno estratto la cinquantenne dall’abitacolo e poi a bordo di una ambulanza del 118 è stata trasferita al Pronto Soccorso del nosocomio locale. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi.