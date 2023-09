Licata, allacci abusivi e furti d’acqua: un denunciato

Un quarantasettenne è stato denunciato alla Procura di Agrigento per furto d’acqua

aggravato. La polizia ha scoperto in contrada Gallo d’oro dei nuovi allacci abusivi.

L’uomo avrebbe danneggiato un pozzetto di Siciliacque e incanalato il flusso in un piccolo invaso artificiale da dove, con una pompa a motore, portava l’acqua in un invaso più grande.

Le attrezzature utilizzate sono state sequestrate.

Lo scorso luglio era emerso che lungo la condotta Gela-Aragona, in territorio di Licata, venivano sottratti in media oltre 30 litri di acqua al secondo, con punte di 70 litri al secondo nei fine settimana.